Владивостокские огнеборцы спасли мужчину

Причины возгорания выясняются

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошел пожар, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступилона пульт пожарно-спасательной службы города Владивосток в 9:54, 26 декабря. Загорелся двухэтажный жилой дом по улице Пушкинская, 63. Немедленно к месту пожара были направлены расчеты огнеборцев.

Прибыв на место происшествия спустя шесть минут, огнеборцы провели разведку и приступили к тушению. Горела квартира на 2-м этаже дома.

Задействовав звенья газодымозащитной службы, огнеборцы провели разведку. На полу, в одной из горящих комнат, был обнаружен мужчина.

Использовав комплект защиты органов дыхания мужчину вынесли из объятой пламенем квартиры и передали врачам скорой медицинской помощи, которые констатировали у пострадавшего ожог лица.

В 10.52 пожар был локализован, а в 10.53 ликвидировано открытое горение.

Общая площадь возгорания составила 200 кв. м. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 21 человек личного состава и 5 единиц техники.