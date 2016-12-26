Во Владивостоке ребенок пострадал в ДТП, в которое попал вместе с мамой 15:02, 26 декабря Во Владивостоке ребенок пострадал в ДТП, в которое попал вместе с мамой (Эксклюзив)
Владимира Миклушевского обкладывают задержаниями 14:50, 26 декабря Владимира Миклушевского обкладывают задержаниями
Владивостокский автолюбитель получил по голове в темноте 14:41, 26 декабря Владивостокский автолюбитель получил по голове в темноте (Эксклюзив)
Новостная лента
Декабрь, 26 понедельник
15:48
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров
15:48
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
15:33
Во Владивостоке сформировали сборную Дальнего Востока по кудо Фото
15:24
Назван возраст, до которого дети верят в Деда Мороза
15:13
За год число приморских детей-сирот уменьшилось
15:02
Во Владивостоке ребенок пострадал в ДТП, в которое попал вместе с мамой Эксклюзив
14:52
Во Владивостоке птиц возвращают с того света Видео
14:50
Мобильная аудитория интернет-банка Сбербанк Онлайн превысила 20 млн человек
14:50
Владимира Миклушевского обкладывают задержаниями
14:49
Ученые узнали идеальный возраст для отцовства, - ученые
14:47
Житель Приморья застрелил своего оппонента
14:41
Владивостокский автолюбитель получил по голове в темноте Эксклюзив
14:38
На реках края продолжается интенсивное развитие ледовых явлений
14:27
Лучшим сотрудникам владивостокской полиции вручена премия имени погибшего милиционера Фото
14:17
Во Владивостоке произошло 545 аварий за неделю Эксклюзив
14:16
Предпринимателям Владивостока оказана финансовая поддержка в размере 39,6 миллионов рублей Видео
14:03
Приморье скорбит со всей страной по погибшим в авиакатастрофе
13:55
Владивостокские водители отличились безразличием к детям на выходных Эксклюзив
13:53
Владивостокские огнеборцы спасли мужчину Фото
13:42
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Краснодарском крае
13:42
Панихида по погибшим в авиакатастрофе в Сочи ﻿прошла во Владивостоке
13:31
Приморцы отправили Дашу Лепчук на операцию Видео
13:23
Пикет #выстрел_в_спину пройдет во Владивостоке
13:13
Водитель такси надолго запомнит поездку в один из районов Владивостока Фото
13:02
Лекция дачников Владивостока отменяется
12:54
Патологоанатомы теперь и после смерти могут видеть, у кого были вредные привычки
12:43
Владивостокцы встречают Новый год оригинальным способом Фото и Видео
12:42
Владивостокские болельщицы прославились своей красотой на всю Россию Фото
12:32
Детское первенство края по бадминтону прошло во Владивостоке Видео
12:17
ВОЗ: найдена надежная вакцина от Эболы
12:07
Владивостокская автоледи на малолитражке "влетела" в автобус Эксклюзив
12:02
Раздельный сон укрепляет брак, - ученые
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Панихида по погибшим в авиакатастрофе в Сочи ﻿прошла во Владивостоке

26 декабря объявлен день трауром
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Духовенство Владивостокской епархии и православная общественность скорбят вместе со всей страной по жертвам крупной авиационной катастрофы, произошедшей сегодня, 26 декабря, под Сочи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Владивостокской Епархии РПЦ. По предварительным данным, в ней погибли 92 человека. Указом Президента России Владимира Путина 26 декабря объявлен общенациональным днем траура.

Панихида по погибшим состоялась в Покровском кафедральном соборе. Богослужение совершил ключарь собора протоиерей Александр Талько. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в день общенационального траура в храмах Русской Православной Церкви совершаются панихиды по погибшим в авиакатастрофе. 

Напомним, на борту Ту-154 находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа (командир — летчик 1 класса Роман Волков). В числе пассажиров — 64 артиста ансамбля имени Александрова (почти весь хор, а также часть музыкантов — баянисты и балалаечники), восемь военнослужащих (в том числе художественный руководитель ансамбля генерал-лейтенант Валерий Халилов), три съемочные группы федеральных каналов (по трое сотрудников телекомпаний «Первый канал», «Звезда» и НТВ), двое федеральных государственных служащих, в том числе директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков; глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная по своей гуманитарной деятельности как «Доктор Лиза» — память о ней уже решено увековечить в Санкт-Петербурге, в Музее Новороссии на улице Декабристов.

Самолет Минобороны России совершал рейс Чкаловский — Хмеймим (Сирия) с промежуточной посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки. Самолет вылетел из Сочи 25 декабря в 05:25 (02:25 GMT), но через две минуты, в 05:27, пропал с экранов радаров и упал в пяти километрах от берега Черного моря, по направлению к Анапе.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивостокская автоледи на малолитражке
12:07, 26 декабря 2016 Владивостокская автоледи на малолитражке "влетела" в автобус

После лобового ДТП она была госпитализирована

Водитель
11:47, 26 декабря 2016 Водитель "крузака" обеспечил головную боль пассажиру малолитражки во Владивостоке

Пострадавший в ДТП получил травмы головы

Тела жертв крушения и обломки Ту-154 уносит в открытое море
11:37, 26 декабря 2016 Тела жертв крушения и обломки Ту-154 уносит в открытое море

В России объявлен день траура

Мужчина попал под колеса авто во дворе жилого дома под Владивостоком
11:29, 26 декабря 2016 Мужчина попал под колеса авто во дворе жилого дома под Владивостоком

Виновник ДТП скрылся, а пострадавшего госпитализировали

В Приморье потушен пожар в жилом двухквартирном доме
11:14, 26 декабря 2016 В Приморье потушен пожар в жилом двухквартирном доме

Горел потолок

Очередной пешеход во Владивостоке
11:12, 26 декабря 2016 Очередной пешеход во Владивостоке "добегался"

Он попал под машину - и теперь ходит по врачам

Минобороны России опубликовали список погибших во время авиакатастрофы в Краснодарском крае
10:53, 26 декабря 2016 Минобороны России опубликовали список погибших во время авиакатастрофы в Краснодарском крае

На данном участке ведутся спасательные операции