Панихида по погибшим в авиакатастрофе в Сочи ﻿прошла во Владивостоке

26 декабря объявлен день трауром

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Духовенство Владивостокской епархии и православная общественность скорбят вместе со всей страной по жертвам крупной авиационной катастрофы, произошедшей сегодня, 26 декабря, под Сочи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Владивостокской Епархии РПЦ. По предварительным данным, в ней погибли 92 человека. Указом Президента России Владимира Путина 26 декабря объявлен общенациональным днем траура.

Панихида по погибшим состоялась в Покровском кафедральном соборе. Богослужение совершил ключарь собора протоиерей Александр Талько.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в день общенационального траура в храмах Русской Православной Церкви совершаются панихиды по погибшим в авиакатастрофе.

Напомним, на борту Ту-154 находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа (командир — летчик 1 класса Роман Волков). В числе пассажиров — 64 артиста ансамбля имени Александрова (почти весь хор, а также часть музыкантов — баянисты и балалаечники), восемь военнослужащих (в том числе художественный руководитель ансамбля генерал-лейтенант Валерий Халилов), три съемочные группы федеральных каналов (по трое сотрудников телекомпаний «Первый канал», «Звезда» и НТВ), двое федеральных государственных служащих, в том числе директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков; глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная по своей гуманитарной деятельности как «Доктор Лиза» — память о ней уже решено увековечить в Санкт-Петербурге, в Музее Новороссии на улице Декабристов.

Самолет Минобороны России совершал рейс Чкаловский — Хмеймим (Сирия) с промежуточной посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки. Самолет вылетел из Сочи 25 декабря в 05:25 (02:25 GMT), но через две минуты, в 05:27, пропал с экранов радаров и упал в пяти километрах от берега Черного моря, по направлению к Анапе.