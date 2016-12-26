Предпринимателям Владивостока оказана финансовая поддержка в размере 39,6 миллионов рублей

Итоги уходящего года

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В 2016 году во Владивостоке продолжалась работа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В городе действует муниципальная программа, благодаря которым предприниматели получают весомые безвозмездные субсидии, имеют возможность арендовать или выкупать муниципальные помещения на льготных условиях.

Сегодня во Владивостоке работают около 40 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, где трудятся около 100 тысяч человек. Количество видов финансовой поддержки, оказываемой предпринимателям, увеличено с пяти (в 2014 году) до 14 (в 2016-м). В 2016 году такая поддержка была предоставлена 64 субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму около 39,6 миллионов рублей, из них 14,6 миллионов были выделены из городского бюджета.

В 2016 году продолжил свою успешную работу МКУ «Центр развития предпринимательства». Он открылся в столице Приморья в августе 2012 года по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Главные задачи центра - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, консультирование по вопросам предпринимательской деятельности, организация и проведение семинаров, тренингов и «круглых столов», помощь в составлении бизнес-планов и многое другое.

С момента появления Центра развития предпринимательства местные бизнесмены чувствуют себя заметно увереннее. Сегодня сюда может обратиться любой желающий и получить адекватную и своевременную помощь. В период с 2012 по 2016 год услугами центра по вопросам получения финансовой поддержки, составления налоговой и бухгалтерской отчётности, а также правовой грамотности воспользовались 13,3 тысяч коммерческих предприятий. Проведено более 360 обучающих мероприятий, в которых приняли участие более 14 тысяч предпринимателей.

Представители бизнеса с удовольствием участвуют в ежегодном городском конкурсе «Предприниматель года», где поощряют наиболее успешных бизнесменов, вносящих вклад в социально-экономическое развитие Владивостока.