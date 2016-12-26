Водитель такси надолго запомнит поездку в один из районов Владивостока

Владивостокцы наказали автолюбителя за неправильную парковку

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Владивостокский таксист поплатился за неправильную парковку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dps_vl.

Неприятный инцидент произошел сегодня в районе улицы Анны Щетининой,22. Таксист, вопреки неоднократным просьбам владивостокцев, припарковал свой автомобиль, перегородив жильцам района доступ к мусорным бакам. Креативные жильцы решили указать нерадивому таксисту на его ошибку.

Каким образом владивостокцам удалось сдвинуть мусорные баки с места - неизвестно. Но факт остается фактом: вокруг автомобиля выстроились баки, которые перегородили водителю доступ в транспортное средство.