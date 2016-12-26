Патологоанатомы теперь и после смерти могут видеть, у кого были вредные привычки

Белок, который регулирует работу «системы внутреннего вознаграждения» и ведет к формированию аддикции, остается в мозге и после смерти. Австрийским патологоанатомам удалось обнаружить его у героиновых наркоманов post mortem, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Любая аддикция меняет функциональное состояние мозга, будь то болезненное пристрастие к алкоголю, наркотикам, азартным играм или к сексу. Эти изменения можно видеть и после смерти – находка, о которой сообщает статья в Journal of Addiction Research & Therapy, может пригодиться и в судмедэкспертизе, и в новых исследованиях, направленных на выяснение природы аддикций и поиски средств борьбы с ними.

Дэниель Риссер (Daniele Risser) из Медицинского университета Вены и его коллеги исследовали белок FosB, который играет огромную роль в работе «систем вознаграждения» нашего мозга. Связываясь с рецепторами на поверхности определенных нейронов, он запускает в действие целый каскад сложных регуляторных процессов, которые в итоге приводят к изменению активности определенных генов.

Этот механизм модулирует поведение и обеспечивает работу «системы внутреннего вознаграждения». Однако при возникновении аддикции постоянная высокая активность FosB ведет к глубокой «перенастройке» генов этих нейронов за счет эпигенетических изменений и модификации ДНК. Сам белок также проходит модификации, превращаясь в вариант ΔFosB, более устойчивый и способный действовать в мозге в течение долгого времени.

Следы этих процессов можно заметить и post mortem. Риссер и его соавторы обследовали тела 15 героиновых наркоманов, показав, что белок ΔFosB можно выделить из некоторых участков их мозга и на девятый день после смерти. Ученые считают, что эти «отпечатки аддикции» могут играть важную роль и при жизни: должно пройти заметное время, чтобы у «завязавших» людей снизилась активность ΔFosB, а вызванные им эпигенетические изменения вернулись в норму.