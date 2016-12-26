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Владивостокцы встречают Новый год оригинальным способом

Праздничный корпоратив молодые люди отметили, купаясь в море
Фото: @devchina Фото: @devchina
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Любители зимнего купания отпраздновали приближение нового года в своем стиле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пользователя Instagram @devchina.

В популярной социальной сети появилась фотография девушки в купальнике на фоне водоема, покрытого льдом. По комментариям к фото стало ясно, что девушка купалась. Подписчики сообщества моментально озаботились ее здоровьем. Чуть позже сама девушка появилась среди комментаторов и сообщила, что с ней все в порядке и такие купания для нее - не редкость. Вот уже в течение 5 лет каждую неделю Наталья, так зовут "моржиху", совершает заплывы. 

Уже на страницей самой героини расположились снимки новогоднего корпоратива необычной компании. Девушка и ее единомышленники решили отметить приближение праздника очередным заплывом на Токаревском маяке. По словам жительницы Владивостока, для них каждый заплыв как праздник. 

"Предпраздничный заплыв на маяке. Бодрые и веселые моржи - плаваем в любую погоду !",- описали происходящее участники корпоратива "моржей".

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