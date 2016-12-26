ВОЗ: найдена надежная вакцина от Эболы

Об успешных испытаниях новой вакцины от Эболы ВОЗ опубликовала материал в журнале Lancet. Испытания проходили в 2015 году в расположенной в Западной Африке Гвинее – одной из наиболее пострадавших от лихорадки Эбола стран.

Эффективность новой вакцины rVSV-ZEBOV оказалась крайне высока. Всего шесть тысяч человек получили новый препарат, никто из них с момента его применения не заразился опасной болезнью. В то же время среди представителей другой группы, численность которой была примерна такой же, ученые выявили 23 новых случая болезни.

Вакцину rVSV-ZEBOV разработало Министерство здравоохранения Канады, а лицензию на выпуск и испытания получила международная научно-исследовательская компания Merck & Co. Это крупная фармацевтическая компания, штаб-квартира которой находится в Соединенных Штатах. В ВОЗ отмечают, что новая вакцина не позволит болезни застать людей врасплох, как это было во время недавней вспышки заболевания.

Эпидемия Эболы в Западной Африке началась в 2014 году и продлилась до декабря 2015 года. Во Всемирной организации здравоохранения назвали ее сильнейшей из всех зафиксированных вспышек лихорадки Эбола. Всего жертвами эпидемии стали более 11 тыс. человек, общее число заразившихся оценивается в 28 тыс. Среди наиболее пострадавших стран помимо Гвинеи оказались Сьерра-Леоне и Либерия. На их долю пришлось почти четыре и пять тысяч погибших от болезни соответственно. Отметим, что эпидемия вышла за пределы Африки: среди заразившихся были жители США, Испании, Италии и Великобритании.