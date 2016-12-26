Беда в семью пятилетней Даше Лепчук пришла не одна: в раннем возрасте, когда у девочки начались серьезные проблемы со здоровьем, у матери обнаружили 4-ую стадию рака. Увидеть, как дочке становится лучше, она уже не успела. Сейчас за Дашей и за ее старшим братом ухаживает бабушка, которая к тому же полгода назад похоронила мужа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Приморцы отправили Дашу Лепчук на операцию
Проблемы со здоровьем у девочки появились в раннем возрастеВладивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
12:32, 26 декабря 2016 Детское первенство края по бадминтону прошло во Владивостоке
Соревнования длились три дня
01:26, 25 декабря 2016 В Приморье активизировались воры
Нажива любой ценой
14:25, 24 декабря 2016 Дед Мороз пришел в детскую больницу во Владивостоке
Маленькие пациенты получили подарки
17:28, 23 декабря 2016 Приморские кудоисты отобрались на кубок мира-2017
Съезд лучших бойцов страны
16:40, 23 декабря 2016 Все о любимых питомцах сотрудников VIII канала
Новогодний выпуск программы "Милахи"
14:20, 23 декабря 2016 Тоннель имени Сталина во Владивостоке: ремонт на два года
Работы начались осенью этого года
13:47, 23 декабря 2016 Бюджет Приморья: на что потратят краевые деньги?
Денежные траты распланировали на ближайшие 3 года