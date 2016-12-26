Приморцы отправили Дашу Лепчук на операцию

Проблемы со здоровьем у девочки появились в раннем возрасте

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Беда в семью пятилетней Даше Лепчук пришла не одна: в раннем возрасте, когда у девочки начались серьезные проблемы со здоровьем, у матери обнаружили 4-ую стадию рака. Увидеть, как дочке становится лучше, она уже не успела. Сейчас за Дашей и за ее старшим братом ухаживает бабушка, которая к тому же полгода назад похоронила мужа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.