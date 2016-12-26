Раздельный сон укрепляет брак, - ученые

Стало известно о негативных последствиях отдыха в одной кровати

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Ученые из Канады, работающие в университете Райерсона, выяснили, что супругам лучше всего спать порознь. Такая тактика позволит значительно укрепить здоровье, а также поможет улучшить взаимоотношения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Несмотря на то, что супругам принято делить семейное ложе и наслаждаться близостью во время сна, последние исследования говорят о негативной стороне такой привычки. Ученые провели эксперимент над несколькими десятками пар и выяснили, что во время сна и женщины, и мужчины, находятся в постоянном стрессе. Они боятся помешать своей половинке отдохнуть, и в итоге не высыпаются.

В итоге ни один из партнеров не может ежедневно погружаться в фазу глубокого сна, которая гарантирует качественный отдых и «перезагрузку» организма, а это отражается на состоянии здоровья и нервной системе. Именно поэтому муж и жена часто просыпаются «разбитыми», совершенно не выспавшимися, хоть и проводят в кровати достаточно времени.

Накапливающийся негативный эффект может приводить к частым ссорам, скандалам, и к разводу. Вот почему ученые предлагают парам спать раздельно время от времени, давать партнеру свободу засыпать именно так, как он хочет, не волнуясь о состоянии лежащего рядом человека.