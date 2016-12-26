Детское первенство края по бадминтону прошло во Владивостоке

Соревнования длились три дня

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Первые в жизни серьезные соревнования. Первенство края по бадминтону среди детей прошло во Владивостоке. Различные районы Приморья представили свои юные команды, которые в течение 3 дней боролись за награды турнира. До этого приморская столица сугубо детские соревнования, да еще и с таким размахом, не проводила, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.