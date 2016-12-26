Первые в жизни серьезные соревнования. Первенство края по бадминтону среди детей прошло во Владивостоке. Различные районы Приморья представили свои юные команды, которые в течение 3 дней боролись за награды турнира. До этого приморская столица сугубо детские соревнования, да еще и с таким размахом, не проводила, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Детское первенство края по бадминтону прошло во Владивостоке
Соревнования длились три дняВладивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
01:26, 25 декабря 2016 В Приморье активизировались воры
Нажива любой ценой
14:25, 24 декабря 2016 Дед Мороз пришел в детскую больницу во Владивостоке
Маленькие пациенты получили подарки
17:28, 23 декабря 2016 Приморские кудоисты отобрались на кубок мира-2017
Съезд лучших бойцов страны
16:40, 23 декабря 2016 Все о любимых питомцах сотрудников VIII канала
Новогодний выпуск программы "Милахи"
14:20, 23 декабря 2016 Тоннель имени Сталина во Владивостоке: ремонт на два года
Работы начались осенью этого года
13:47, 23 декабря 2016 Бюджет Приморья: на что потратят краевые деньги?
Денежные траты распланировали на ближайшие 3 года
12:52, 23 декабря 2016 Первенство края по плаванию стартовало во Владивостоке
Более 300 спортсменов со всего края приняли участие