После лобового ДТП она была госпитализирована

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Владивостокская автоледи на автомобиле Honda Fit "влетела" в городской автобус: она попала в больницу после лобового ДТП, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

ДТП произошло в пятницу около 11:30 в районе дома по Печорской,2. Установлено, что автомобилистка ехала с Ильичева на Днепровскую. В какой-то момент женщина не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с автобусом маршрута №33 (ООО "ПримАвтоБизнес"). В аварии пострадала сама автоледи: у нее закрытый перелом нижней трети плеча правой руки.