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Тела жертв крушения и обломки Ту-154 уносит в открытое море

В России объявлен день траура
Фото: rg.ru Фото: rg.ru
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

На месте крушения Ту-154 в Адлере ведутся поисковые работы в круглосуточном режиме, однако операция затруднена тем, что фрагменты самолета и тела жертв уносит в открытое море, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сообщается, обломки воздушного судна находятся на глубине более 100 метров. Есть предположение, что тела погибших могут находиться внутри корпуса самолета на глубине 60 метров.

В связи с этим в Сочи уже вылетел грузовой самолет Ил-76 МЧС РФ со специальным оборудованием и отрядом глубоководных водолазов на борту.

Как ранее сообщало РИА VladNews, военный самолет Ту-154, направлявшийся в Сирию, разбился в воскресенье утром, 25 декабря, в Адлере. В результате произошедшего погибли 92 человека.

Сегодня, 26 декабря, объявлен днем траура.

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