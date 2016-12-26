Приморцам продемонстрировали обереги для участников дорожного движения

Результаты творчества будут вручены водителям во время проведения профилактической акции

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В учреждении дополнительного образования «Станция юных техников», город Артем Приморского края, сотрудники полиции города Артема организовали проведение выставки детских поделок под названием «Оберег для участников дорожного движения», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. Мероприятия организовано с целью привлечь малолетних детей и подростков к изучению Правил дорожного движения, развить их творческий потенциал, а также вовлечь юных участников дорожного движения в работу по созданию наглядной агитации по безопасности дорожного движения.

Школьники выполнили из разноцветной бумаги, бечевки, дерева, полимерной глины свыше ста работ. На суд зрителей представлены обереги в форме браслетов, подков, детских игрушек. Каждая работа по-своему индивидуальна, раскрывает личное восприятие ребенка заданной тематики. Так, на игрушке совы, выполненной из полимерной глины, дети пожелали участникам дорожного движения счастливого пути: «Дорога легкая пусть будет, и ты доедешь без труда».

Конкурсное жюри оценило работы Полины Нартовой (школа №16), Александры Селивановой и Ольги Погорелко (школа №11), Софьи Коробко (школа №33), Эльвиры Имановой и Данила Лягун (школа №35).

Самодельные обереги полицейские вместе с детьми вручат водителям во время проведения профилактической акции, напомнив о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.