Тигренок Шерхан подрос и перестал бояться улицы

В скором времени хищник переедет в Сафари-парк

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Сын известно тигра Амура уже привык к улице и перестал бояться окружающей его природы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сафари-парка.

Отметим, что у маленького хищника уже появились поклонники из группы «Страсти по Амуру и Тимуру», которые приехали поздравить Шерхана с Новым годом и подарить ему подарки.

Напомним, что 18 декабря тигренку исполнилось три месяца, а это значит, что в скором времени малыша ждет переезд в Сафари-парк. Шерхан уже полностью окреп, у него наблюдается хороший аппетит, а также его продолжают приучать к улице.