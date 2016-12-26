Пострадавший в ДТП получил травмы головы

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке водитель внедорожника Toyota Land Cruiser неудачно объехал припаркованный автомобиль - и строил лобовое столкновение с ехавшим по своей полосе Nissan March, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В результате в аварии 30-летний пассажир малолитражки получил сотрясение и черепно-мозговую травму. Мужчина направлен на амбулаторное лечение.

За рулем внедорожника находился 44-летний мужчина. Он ехал с Шилкинской в сторону Народного проспекта. На проспекте Красного Знамени мужчина стал объезжать припаркованный на обочине автомобиль - и выехал на встречку. В это время по встречной полосе ехал March.