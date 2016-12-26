23 декабря в 10.42 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на улице Суличевского в городе Арсеньев Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона. Оперативно прибыв на место происшествия спустя 7 минут, пожарные обнаружили, что горит потолочное перекрытие. Приступив к тушению, в 10.50 пожар был локализован, а в 11.28 полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 10 кв. м. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 10 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
В Приморье потушен пожар в жилом двухквартирном доме
Горел потолокВладивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.
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