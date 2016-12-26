Администрация Владивостока поддерживает финансами интересные городу проекты

Итоги уходящего года

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжают подводить итоги 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Так, администрация города Владивостока в уходящем году помогла общественным организациям реализовать и провести множество интересных мероприятий.

По итогам конкурсного отбора 8 общественных организаций Владивостока получили финансовую поддержку и провели во Владивостоке в этом году фестиваль патриотической песни «Восточный форпост», Сабантуй, Сорочинскую ярмарку, День ВДВ, День танкиста, межнациональную спартакиаду, лекции и мастер-классы для садоводов, и ряд других интересных событий. На проведение общественными организациями мероприятий из средств городского бюджета было выделено 1 миллион 200 тысяч рублей.

Как сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в 2017 году общественники также смогут претендовать на поддержку от администрации Владивостока. Для этого необходимо разработать идею проведения мероприятия, подать заявку и пройти конкурсный отбор. На реализацию задуманного общественные организации смогут получить грант в размере до 200 тысяч рублей. Приём заявок будет осуществляться с 9 января 2017 года.