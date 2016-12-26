Еще один пешеход во Владивостоке "добегался": очередной переход 31-летнего мужчины через дорогу в неположенном месте окончился аварией, он был сбит автомобилем Subaru Impreza в районе дома по улице Адмирала Юмашева,2, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. ДТП произошло в воскресенье в темное время суток - около 19:20. Известно, что 35-летний водитель седана ехал с Котельникова на Юмашева. В результате наезда пешеход получил ушиб поясницы и теперь ходит по врачам.
Очередной пешеход во Владивостоке "добегался"
Он попал под машину - и теперь ходит по врачамВладивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.
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