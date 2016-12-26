Новогодняя акция от судебных приставов стартовала в аэропорту Владивостока

Об оставшихся задолженностях приставы предупреждают перед путешествием

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В преддверии Нового года и Рождества, а также в течение всех новогодних каникул судебные приставы будут информировать граждан о наличии задолженности в рамках возбужденных исполнительных производств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службой судебных приставов

Сегодня, 26 декабря, в международном аэропорту «Владивосток» с 9 часов утра до 15:00 будет работать мобильная группа судебных приставов, оснащенная базой данных исполнительных производств. Обратившись к судебному приставу, граждане смогут получить сведения о наличии возбужденного исполнительного производства, а также разъяснения о способах оплаты задолженности.

Главная цель акции - предоставить гражданам в преддверии нового года максимум возможностей расплатиться с имеющимися задолженностями. Особенно это касается тех должников, которые планируют провести новогодние каникулы за пределами Российской Федерации, но рискуют оказаться «невыездным» в виду неисполненных долговых обязательств.