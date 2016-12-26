Минобороны России опубликовали список погибших во время авиакатастрофы в Краснодарском крае

На данном участке ведутся спасательные операции

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

На сайте Минобороны опубликован список погибших во время авиакатастрофы в Адлере в воскресенье утром, 25 декабря, сообщает РИА VladNews.

На момент крушения самолета Ту-154 га борту находилось 92 человека, все они погибли.

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. майор Волков Р.А.

2. капитан Ровенский А.В.

3. подполковник Петухов А.Н.

4. капитан Мамонов А.В.

5. старший лейтенант Парикмахеров В.Н.

6. майор Трегубов В.А.

7. старший сержант Сушков B.C.

8. капитан Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. генерал-лейтенант Халилов В.М.

2. полковник Хасанов А.Б.

3. полковник Ваганов Н.И.

4. полковник Иванов А.Ю.

5. подполковник Колосовский А.В.

6. майор Долинский А.И.

7. полковник Негруб А.Н.

8. капитан Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация «Справедливая помощь»:

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1. Рунков Д.А.

2. Денисов В.В.

3. Сойдов А.А.

4. Лужецкий М.В.

5. Обухов П.К.

6. Пестов О.М.

7. Ржевский В.В.

8. Суранов А.А.

9. Толстов Е.В.

ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:

1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бабовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчастнов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян О.П.

17. Давиденко К.А.

18. Денискин С.И.

19. Журавлев П.В.

20. Закиров P.P.

21. Иванов М.А.

22. Иванов А.В.

23. Котляр С.А.

24. Кочемасов А.С.

25. Кривцов А.А.

26. Литвяков Д.Н.

27. Мокриков А.О.

28. Моргунов А.А.

29. Насибулин Ж.А.

30. Новокшанов Ю.М.

31. Поляков В.В.

32. Савельев А.В.

33. Соколовский А.В.

34. Тарасенко А.Н.

35. Трофимов А.С.

36. Узловский А.А.

37. Халимон B.Л.

38. Штуко А.А.

39. Крючков И.А.

40. Ермолин В.И.

41. Быков C.Л.

42. Колобродов К.А.

43. Корзанов О.В.

44. Ларионов И.Ф.

45. Ляшенко К.И.

46. Михалин В.К.

47. ст.сержант Попов В.А.

48. Разумов А.А.

49. Серов А.С.

50. Шахов И.В.

51. Арчукова А.А.

52. Гильманова P.P.

53. Игнатьева Н.В.

54. Клокотова М.А.

55. Корзанова Е.И.

56. Пырьева Л.А.

57. Сатарова В.И.

58. Трофимова Д.С.

59. Хорошева Л.Н.

60. Цвиринько А.И.

61. Шагун О.Ю.

62. Гурар Л.И.

63. Сулиманов Б.Р.

64. Столяр И.В.

На месте крушения в круглосуточном режиме ведутся поисковые операции.

Как ранее сообщало РИА VladNews, трагедия произошла утром в воскресенье, 25 декабря. Самолет Ту-154 упал в Черное время. В результате катастрофы погибли 92 человека.

По данному факту возбуждено головное дела, проводится проверка.