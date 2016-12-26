Минобороны России опубликовали список погибших во время авиакатастрофы в Краснодарском крае

Во Владивостоке ребенок пострадал в ДТП, в которое попал вместе с мамой 15:02, 26 декабря Во Владивостоке ребенок пострадал в ДТП, в которое попал вместе с мамой (Эксклюзив)
Владимира Миклушевского обкладывают задержаниями 14:50, 26 декабря Владимира Миклушевского обкладывают задержаниями
Владивостокский автолюбитель получил по голове в темноте 14:41, 26 декабря Владивостокский автолюбитель получил по голове в темноте (Эксклюзив)
Новостная лента
Декабрь, 26 понедельник
15:50
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров
15:50
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
15:33
Во Владивостоке сформировали сборную Дальнего Востока по кудо Фото
15:24
Назван возраст, до которого дети верят в Деда Мороза
15:13
За год число приморских детей-сирот уменьшилось
15:02
Во Владивостоке ребенок пострадал в ДТП, в которое попал вместе с мамой Эксклюзив
14:52
Во Владивостоке птиц возвращают с того света Видео
14:50
Мобильная аудитория интернет-банка Сбербанк Онлайн превысила 20 млн человек
14:50
Владимира Миклушевского обкладывают задержаниями
14:49
Ученые узнали идеальный возраст для отцовства, - ученые
14:47
Житель Приморья застрелил своего оппонента
14:41
Владивостокский автолюбитель получил по голове в темноте Эксклюзив
14:38
На реках края продолжается интенсивное развитие ледовых явлений
14:27
Лучшим сотрудникам владивостокской полиции вручена премия имени погибшего милиционера Фото
14:17
Во Владивостоке произошло 545 аварий за неделю Эксклюзив
14:16
Предпринимателям Владивостока оказана финансовая поддержка в размере 39,6 миллионов рублей Видео
14:03
Приморье скорбит со всей страной по погибшим в авиакатастрофе
13:55
Владивостокские водители отличились безразличием к детям на выходных Эксклюзив
13:53
Владивостокские огнеборцы спасли мужчину Фото
13:42
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Краснодарском крае
13:42
Панихида по погибшим в авиакатастрофе в Сочи ﻿прошла во Владивостоке
13:31
Приморцы отправили Дашу Лепчук на операцию Видео
13:23
Пикет #выстрел_в_спину пройдет во Владивостоке
13:13
Водитель такси надолго запомнит поездку в один из районов Владивостока Фото
13:02
Лекция дачников Владивостока отменяется
12:54
Патологоанатомы теперь и после смерти могут видеть, у кого были вредные привычки
12:43
Владивостокцы встречают Новый год оригинальным способом Фото и Видео
12:42
Владивостокские болельщицы прославились своей красотой на всю Россию Фото
12:32
Детское первенство края по бадминтону прошло во Владивостоке Видео
12:17
ВОЗ: найдена надежная вакцина от Эболы
12:07
Владивостокская автоледи на малолитражке "влетела" в автобус Эксклюзив
12:02
Раздельный сон укрепляет брак, - ученые
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Минобороны России опубликовали список погибших во время авиакатастрофы в Краснодарском крае

На данном участке ведутся спасательные операции
Фото: function.mil.ru Фото: function.mil.ru
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

На сайте Минобороны опубликован список погибших во время авиакатастрофы в Адлере в воскресенье утром, 25 декабря, сообщает РИА VladNews.

На момент крушения самолета Ту-154 га борту находилось 92 человека, все они погибли.

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. майор Волков Р.А.

2. капитан Ровенский А.В.

3. подполковник Петухов А.Н.

4. капитан Мамонов А.В.

5. старший лейтенант Парикмахеров В.Н.

6. майор Трегубов В.А.

7. старший сержант Сушков B.C.

8. капитан Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. генерал-лейтенант Халилов В.М.

2. полковник Хасанов А.Б.

3. полковник Ваганов Н.И.

4. полковник Иванов А.Ю.

5. подполковник Колосовский А.В.

6. майор Долинский А.И.

7. полковник Негруб А.Н.

8. капитан Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация «Справедливая помощь»:

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1. Рунков Д.А.

2. Денисов В.В.

3. Сойдов А.А.

4. Лужецкий М.В.

5. Обухов П.К.

6. Пестов О.М.

7. Ржевский В.В.

8. Суранов А.А.

9. Толстов Е.В.

ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:

1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бабовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчастнов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян О.П.

17. Давиденко К.А.

18. Денискин С.И.

19. Журавлев П.В.

20. Закиров P.P.

21. Иванов М.А.

22. Иванов А.В.

23. Котляр С.А.

24. Кочемасов А.С.

25. Кривцов А.А.

26. Литвяков Д.Н.

27. Мокриков А.О.

28. Моргунов А.А.

29. Насибулин Ж.А.

30. Новокшанов Ю.М.

31. Поляков В.В.

32. Савельев А.В.

33. Соколовский А.В.

34. Тарасенко А.Н.

35. Трофимов А.С.

36. Узловский А.А.

37. Халимон B.Л.

38. Штуко А.А.

39. Крючков И.А.

40. Ермолин В.И.

41. Быков C.Л.

42. Колобродов К.А.

43. Корзанов О.В.

44. Ларионов И.Ф.

45. Ляшенко К.И.

46. Михалин В.К.

47. ст.сержант Попов В.А.

48. Разумов А.А.

49. Серов А.С.

50. Шахов И.В.

51. Арчукова А.А.

52. Гильманова P.P.

53. Игнатьева Н.В.

54. Клокотова М.А.

55. Корзанова Е.И.

56. Пырьева Л.А.

57. Сатарова В.И.

58. Трофимова Д.С.

59. Хорошева Л.Н.

60. Цвиринько А.И.

61. Шагун О.Ю.

62. Гурар Л.И.

63. Сулиманов Б.Р.

64. Столяр И.В.

На месте крушения в круглосуточном режиме ведутся поисковые операции.

Как ранее сообщало РИА VladNews, трагедия произошла утром в воскресенье, 25 декабря. Самолет Ту-154 упал в Черное время. В результате катастрофы погибли 92 человека.

По данному факту возбуждено головное дела, проводится проверка.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Пенсионер на джипе сбил пенсионерку во Владивостоке
10:46, 26 декабря 2016 Пенсионер на джипе сбил пенсионерку во Владивостоке

77-летняя женщина получила перелом

Приморский автомобилист почти попрощался с жизнью
10:35, 26 декабря 2016 Приморский автомобилист почти попрощался с жизнью

Водитель чуть не улетел с моста

Поисковые работы на Черном море не прекращаются ни на минуту
10:32, 26 декабря 2016 Поисковые работы на Черном море не прекращаются ни на минуту

Спасатели поднимают со дна тела погибших

Специалисты рассказали, почему осколки самолета, потерпевшего крушение в Адлере, были найдены в 1,5 км
10:24, 26 декабря 2016 Специалисты рассказали, почему осколки самолета, потерпевшего крушение в Адлере, были найдены в 1,5 км

Спасательная операция продолжается

Приморец осужден за дачу взятки полицейскому
09:53, 26 декабря 2016 Приморец осужден за дачу взятки полицейскому

Обвиняемый полностью признал свою вину

Житель Арсеньева понес материальный ущерб
09:49, 26 декабря 2016 Житель Арсеньева понес материальный ущерб

Площадь пожара составила 15 квадратных метров

Скончался известный певец
09:47, 26 декабря 2016 Скончался известный певец

Ему было 53 года