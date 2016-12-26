Мужчина, оскорбивший представителя власти, ответит за свои слова

Расследование продолжается

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, оскорбившего представителя власти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Находясь на речном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенном в городе Хабаровск по улице Шевченко,1, мужчина в состоянии алкогольного опьянения в присутствии посторонних лиц публично оскорбил представителя власти – сотрудника Хабаровской таможни, высказавшись в его адрес грубой нецензурной бранью.

В настоящее время в рамках уголовного дела осуществляется сбор доказательственной базы. Расследование продолжается.