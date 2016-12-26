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Доллар продолжает падать

Курс валют на 26 декабря
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.85 рубля, а евро-63.54 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Доллар в очередной раз снизил свое значение. Не исключено, что американская валюта в канун Нового года опустится до 58 рубля.

Во Владивостоке выгодно приобрести доллар в ББР Банке за 61.25 рубля, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 60.60 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 64.50 рубля, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 64.14 рубля за один евро.

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