Губернаторский подарок удивил приморцев

Содержание подарка очень удивило

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Приморцы жалуются на подарок от губернатора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dpskontrol_125rus.

В популярном интернет-сообществе появилась фотография, которая шокировала родителей. Внутри сладкого подарка от губернатора Приморского края находилась бумага с подробным описанием содержания. Внимание родителей привлекло следующее предложение: "Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей."

Фотография незамедлительно получила самые отрицательные отзывы среди пользователей Instagram. Многие мамочки признались, что их дети и вовсе отказались есть конфеты из этого подарка. Кто-то отметил, что такие красители содержатся абсолютно во всех изделиях, но производители "забывают" упоминать об этом, так что в инциденте нет ничего необычного.

Также многие обратили внимание на то, что подарок привезен из Омска. Это вызвало непонимание среди пользователей, которые указали на наличие собственной фабрики по производству сладостей.