Губернаторский подарок удивил приморцев

Во Владивостоке ребенок пострадал в ДТП, в которое попал вместе с мамой 15:02, 26 декабря Во Владивостоке ребенок пострадал в ДТП, в которое попал вместе с мамой (Эксклюзив)
Владимира Миклушевского обкладывают задержаниями 14:50, 26 декабря Владимира Миклушевского обкладывают задержаниями
Владивостокский автолюбитель получил по голове в темноте 14:41, 26 декабря Владивостокский автолюбитель получил по голове в темноте (Эксклюзив)
Новостная лента
Декабрь, 26 понедельник
15:50
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров
15:50
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
15:33
Во Владивостоке сформировали сборную Дальнего Востока по кудо Фото
15:24
Назван возраст, до которого дети верят в Деда Мороза
15:13
За год число приморских детей-сирот уменьшилось
15:02
Во Владивостоке ребенок пострадал в ДТП, в которое попал вместе с мамой Эксклюзив
14:52
Во Владивостоке птиц возвращают с того света Видео
14:50
Мобильная аудитория интернет-банка Сбербанк Онлайн превысила 20 млн человек
14:50
Владимира Миклушевского обкладывают задержаниями
14:49
Ученые узнали идеальный возраст для отцовства, - ученые
14:47
Житель Приморья застрелил своего оппонента
14:41
Владивостокский автолюбитель получил по голове в темноте Эксклюзив
14:38
На реках края продолжается интенсивное развитие ледовых явлений
14:27
Лучшим сотрудникам владивостокской полиции вручена премия имени погибшего милиционера Фото
14:17
Во Владивостоке произошло 545 аварий за неделю Эксклюзив
14:16
Предпринимателям Владивостока оказана финансовая поддержка в размере 39,6 миллионов рублей Видео
14:03
Приморье скорбит со всей страной по погибшим в авиакатастрофе
13:55
Владивостокские водители отличились безразличием к детям на выходных Эксклюзив
13:53
Владивостокские огнеборцы спасли мужчину Фото
13:42
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Краснодарском крае
13:42
Панихида по погибшим в авиакатастрофе в Сочи ﻿прошла во Владивостоке
13:31
Приморцы отправили Дашу Лепчук на операцию Видео
13:23
Пикет #выстрел_в_спину пройдет во Владивостоке
13:13
Водитель такси надолго запомнит поездку в один из районов Владивостока Фото
13:02
Лекция дачников Владивостока отменяется
12:54
Патологоанатомы теперь и после смерти могут видеть, у кого были вредные привычки
12:43
Владивостокцы встречают Новый год оригинальным способом Фото и Видео
12:42
Владивостокские болельщицы прославились своей красотой на всю Россию Фото
12:32
Детское первенство края по бадминтону прошло во Владивостоке Видео
12:17
ВОЗ: найдена надежная вакцина от Эболы
12:07
Владивостокская автоледи на малолитражке "влетела" в автобус Эксклюзив
12:02
Раздельный сон укрепляет брак, - ученые
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Губернаторский подарок удивил приморцев

Содержание подарка очень удивило
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Приморцы жалуются на подарок от губернатора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dpskontrol_125rus.

В популярном интернет-сообществе появилась фотография, которая шокировала родителей. Внутри сладкого подарка от губернатора Приморского края находилась бумага с подробным описанием содержания. Внимание родителей привлекло следующее предложение: "Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей."

Фотография незамедлительно получила самые отрицательные отзывы среди пользователей Instagram. Многие мамочки признались, что их дети и вовсе отказались есть конфеты из этого подарка. Кто-то отметил, что такие красители содержатся абсолютно во всех изделиях, но производители "забывают" упоминать об этом, так что в инциденте нет ничего необычного. 

Также многие обратили внимание на то, что подарок привезен из Омска. Это вызвало непонимание среди пользователей, которые указали на наличие собственной фабрики по производству сладостей.  

comments powered by Disqus
Похожие новости
Психолог Владивостока о том, как важно видеть в ребенке индивидуальность.
10:41, 26 декабря 2016 Психолог Владивостока о том, как важно видеть в ребенке индивидуальность.

Индивидуальность есть в ребенке с момента рождения

МЧС Приморья напоминает о правилах пользования пиротехнической продукцией
10:15, 26 декабря 2016 МЧС Приморья напоминает о правилах пользования пиротехнической продукцией

Применять пиротехнику необходимо крайне осторожно

В Приморье тигры продолжают выходить к людям
10:04, 26 декабря 2016 В Приморье тигры продолжают выходить к людям

Хищник произвел на очевидцев неизгладимое впечатление

Владивостокцы могут написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг
10:03, 26 декабря 2016 Владивостокцы могут написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг

Волшебник обязательно ответит на все корреспонденцию

Владивостокцы могут написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг
10:03, 26 декабря 2016 Владивостокцы могут написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг

Волшебник обязательно ответит на все корреспонденцию

Гороскоп на 26 декабря
09:04, 26 декабря 2016 Гороскоп на 26 декабря

Сегодня не получится выделиться из толпы

Часть Владивостока останется без света в понедельник, 26 декабря
08:36, 26 декабря 2016 Часть Владивостока останется без света в понедельник, 26 декабря

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00