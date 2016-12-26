70-летний пенсионер, находившийся за рулем внедорожника Isuzu Bighorn, сбил 77-летнюю пенсионерку во Владивостоке; ДТП произошло в воскресенье в 16:30 во дворе дома по Днепровской,51, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Автомобилист в момент аварии сдавал задним ходом. В результате наезда пожилая женщина получила закрытый перелом плеча и отправлена на амбулаторное лечение.
Пенсионер на джипе сбил пенсионерку во Владивостоке
77-летняя женщина получила переломВладивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.
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