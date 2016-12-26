Психолог Владивостока о том, как важно видеть в ребенке индивидуальность.

Индивидуальность есть в ребенке с момента рождения

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Дети беззащитны в первые годы жизни, когда они во всем зависят от мамы с папой. В этот период родители решают, что кушать, когда спать, чем заняться ребенку. Проходит время – и вот ребенок уже вырос, но родители по привычке пытаются принимать все решения за него, забывая о том, что ребенок это отдельный человек, со своими желаниями, способностями и возможностями.

Индивидуальность есть в ребенке с момента рождения. Просто в силу каких-то обстоятельств, в силу специфики воспитания эта индивидуальность может сойти на «нет». И тогда человек вырастает конформистом, то есть он просто будет подстраиваться под других. Чтобы не подавлять индивидуальность ребенка, рекомендуют учитывать все особенности детей при их воспитании и развитии их способностей. Допустим, одни дети – математики, другие – творческие люди, третьи – спортсмены. Но часто бывает так, что родители навязывают детям свои неосуществившееся мечты и желания, не учитывая при этом интересы ребенка, таким образом, родители компенсируют свое детство на ребенке. О том, как важно видеть в ребенке индивидуальность и соглашаться с его решениями рассказала детский психолог.

Читать статью полностью http://yourlife.pro/%D1%8F-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%8F/