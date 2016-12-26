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Специалисты рассказали, почему осколки самолета, потерпевшего крушение в Адлере, были найдены в 1,5 км

Спасательная операция продолжается
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Накануне, 25 декабря, в Адлере потерпел крушение самолет ТУ-154, на борту которого находились 92 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Отметим, что после авиакатастрофы обломки самолета были разбросаны на большое расстояние он места трагедия. Данный факт говорит о том, что на борту лайнера произошел взрыв.

По словам российского министра транспорта Максима Соколова, большой разброс обломков может быть связан с сильным течением.

Как отмечают специалисты, окончательные выводы на данный момент делать рано.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в Краснодарском крае в воскресенье утром потерпел крушение самолет ТУ-154, на борту которого находились 92 человека. В настоящее время на Черном море организована спасательная операция. По последним данным, спасатели подняли 11 тел пострадавших.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Сегодня, 26 декабря, по всей России был объявлен общенациональный день траура.

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