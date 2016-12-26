МЧС Приморья напоминает о правилах пользования пиротехнической продукцией

Применять пиротехнику необходимо крайне осторожно

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

При организации и проведении новогодних и рождественских праздников необходимо помнить и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации пиротехники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС россии по Приморскому краю.

Фейерверки, петарды, ракеты и другие взрывающиеся и стреляющие «игрушки» всегда притягивали к себе внимание. В новогодние праздники они становятся незаменимым атрибутом. Но не стоит забыть о том, что эти игрушки несут в себе не только радость, но и опасность,а потому относиться к ним надо с повышенной осторожностью. С каждым годом увеличивается количество получаемых от этих забав увечий: термических ожогов и различных травм.

Через торговую сеть реализуется значительное количество пиротехнических изделий различного назначения, способа действия, размеров и массы заряда, произведенных как отечественными, так и зарубежными фирмами. Бытовые пиротехнические изделия представляют собой устройства, предназначенные для создания световых или дымовых эффектов при проведении праздничных салютов и фейерверков. Пожарная опасность этих изделий состоит в том, что их применение сопровождается наличием открытого пламени, искр, а некоторые изделия движутся в различных направлениях на достаточно большие расстояния - до 40 м. Зажигающая способность искр и пламени от пиротехнических изделий достаточно высокая.

Бесконтрольная реализация пиротехники и применение ее без соблюдения необходимых мер пожарной безопасности становятся причинами многих пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом детей и подростков.

При покупке пиротехнических изделий необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией, которая должна быть абсолютно у каждого изделия.Если отсутствует информация на русском языке - значит товар не сертифицирован и пользоваться им крайне опасно. Также стоит проверять срок годности изделия, который указывает сам производитель товара. Отметим, что продлить срок никто не имеет права. Зачастую на подобных изделиях указаны возрастные ограничения. Стоит так же пристальное внимание уделить и упаковке изделия: ее целостность не должна быть нарушена, не должно иметься никаких повреждений на корпусе, фитиле.

Помните, что хранить пиротехнику возле приборов отопления нельзя. Также не рекомендуется носить опасные изделия в кармане.

В большинстве случаев в момент приведения в действие пиротехники запускающий должен в считанные секунды отбежать на безопасное расстояние, как правило это 10-15 и более метров. В любом случае запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни и подобное. нужно с предельной осторожностью. Запускать фейерверки, петарды и ракеты в помещении строго запрещено. Также нельзя запускать пиротехнику с балконов, лоджий, вблизи жилых помещений и хозяйственных построек.

Рекомендации при покупке пиротехники:

Приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах магазинов, но ни в коем случае не приобретать пиротехнику на рынках, где не соблюдаются условия хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов, влажности приобретенная пиротехника может не сработать или сработать в руках.

Изделия должны иметь сертификаты соответствия, а также подробные инструкции по применению. Инструкция по применению должна содержать следующие сведения:

* наименование бытового пиротехнического изделия;

* условия применения;

* ограничения при обращении;

* способы безопасной подготовки, пуска и утилизации;

* правила хранения в быту;

* гарантийный срок и дату изготовления;

* предупреждение об опасности бытового пиротехнического изделия;

* действия в случае отказа и возникновения нештатных ситуаций;

* действия в случае пожара;

* реквизиты изготовителя;

* информацию по сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой изделия.

Инструкция должна быть на русском языке, текст – четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи выделяют шрифтом или содержат слово «Внимание!»

На каждой упаковке и изделии должны быть указаны:

* наименование изделия;

* торговая марка;

* дата изготовления, а также текст: «Внимание! Изделие пожаро- и травмоопасно! Не применять до ознакомления с прилагаемой инструкцией! Беречь от детей! Не использовать пиротехническое изделие с истекшим сроком хранения. Хранить в сухом месте при температуре не

более 300 С, вдали от нагревательных приборов. Продажа детям до 14 лет запрещена».

Администрация торгового учреждения обязана позаботиться о том, чтобы места торговли пиротехническими изделиями были оснащены наглядными правилами пользования пиротехникой, запрещающими непосредственное применение изделий вблизи торговых мест (зданий).

Словом, для того, чтобы новогодний фейерверк приносил только радость, не покупайте товар сомнительного качества на рынках, с рук, требуйте необходимые сертификаты и внимательно читайте инструкцию по его применению.

ПОМНИТЕ, что при применении пиротехники ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* Применять с нарушениями требований Руководства по эксплуатации (обязательно прочтите их на изделии, т.к. в большом существующем разнообразии видов пиротехнических изделий имеются различные способы установки, расположения запальных фитилей (сверху, снизу и т.д.);

* Использовать лицам моложе, чем указано производителем, на территории взрыво- и пожароопасных объектов (АЗС, в полосах отчуждения железных дорог, ЛЭП, газопроводов);

* Применять в зданиях и сооружениях, если это не разрешено Руководством по эксплуатации

* Не пользоваться изделиями кустарного изготовления, не имеющими сертификатов соответствия.

Нередко пожары происходят в результате несоблюдения правил пожарной безопасности при установке новогодней елки. В комнате, где стоит елка нельзя зажигать бенгальские огни, играть хлопушками, петардами, надевать маскарадные костюмы из марли и бумаги. Для освещения елки можно применять электрогирлянды заводского изготовления.

В случае пожара:

Немедленно звоните в пожарную охрану по телефону: 101 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу – «112». Организуйте спасение людей, в первую очередь детей, примите меры к тушению пожара и встрече пожарных подразделений.

Приятных Вам праздников!