Владивостокцы могут написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг

Волшебник обязательно ответит на все корреспонденцию

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В центральном отделении Почты России заработал почтовый ящик для приема новогодней корреспонденции в резиденцию Деда Мороза. Жители и гости Владивостока могут отправить письма в Великий Устюг до окончания новогодних каникул в 2017 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Почты России.

Письмо Деду Морозу должно отправляться в оплаченном конверте с указанием адреса: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Обратный адрес необходим для получения ответного письма от зимнего волшебника.

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями осуществляется ежедневно. Отметим, на почту Деда Мороза в Великом Устюге ежегодно приходят сотни тысяч писем. Дед Мороз очень внимательно относится к корреспонденции ребят. Ни один рисунок или стихотворение не остаются без внимания.