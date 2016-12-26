В Приморье тигры продолжают выходить к людям

Хищник произвел на очевидцев неизгладимое впечатление

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

По Приморью снова гуляет тигр, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Instagram сообщества @vdk_news.

По словам очевидцев, инцидент произошел в селе Тихоречное, Анучинский район Приморского края. Очевидцы заметили, как из кустов на трассу хотел выбежать тигр, но, заметив, приближение автомобиля, приостановился. Водитель решил подъехать поближе к хищнику, чтобы свет фар осветил животное. Но тигр, почуяв излишнее внимание к своей персоне, попятился назад. Очевидцы также отметили, что на шее животного расположился ошейник. По словам специалистов, надет он для того, чтобы контролировать передвижения хищника.

Сам же автор видеозаписи отмечает, что тигров так близко никогда не видел. Животное произвело на него огромное впечатление.