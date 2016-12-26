Приморец осужден за дачу взятки полицейскому

Обвиняемый полностью признал свою вину

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Житель села Рощино оштрафован на миллион рублей за попытку подкупить сотрудника органов внутренних дел, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что преступление было совершено в октябре работником лесозаготовительного предприятия. Фигурант попытался дать взятку оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» за невыполнение им служебных обязанностей.

За вознаграждение в 500 долларов США он предложил должностному лицу не задерживать лесовоз и не выяснять происхождение древесины. Предназначенные в качестве взятки деньги он положил на стол в кабинете сотрудника полиции.

Однако свой преступный умысел до конца ему довести не удалось, поскольку оперуполномоченный сообщил о происшествии в отдел полиции № 15 межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский».

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд признал подсудимого виновным и приговорил фигуранта к штрафу более чем в 930 тыс. рублей.