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Житель Арсеньева понес материальный ущерб

Площадь пожара составила 15 квадратных метров
Фото: ugranow.ru Фото: ugranow.ru
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Вечер субботы 24 декабря стал не добрым для жителя Арсеньева: во дворе его частного дома на улице Сухановской сгорел сарай; сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 18.17, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья. Горели крыша и стены постройки. Огонь был потушен в 18.41. Площадь составила 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время причина пожара выясняется.

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