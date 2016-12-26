Вечер субботы 24 декабря стал не добрым для жителя Арсеньева: во дворе его частного дома на улице Сухановской сгорел сарай; сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 18.17, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья. Горели крыша и стены постройки. Огонь был потушен в 18.41. Площадь составила 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время причина пожара выясняется.
Житель Арсеньева понес материальный ущерб
Площадь пожара составила 15 квадратных метровВладивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.
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