Скончался известный певец

Ему было 53 года

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Лента.Ру.

По словам издателя певца, умер он у себя дома в Великобритании. Смерть певца подтвердила и местная полиция. О причинах ничего не сообщается. По предварительным данным, никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено.

Напомним, что в 2011 году Джордж Майкл был госпитализирован с пневмонией, из-за чего отложил серию своих концертов. Уже тогда он находился на грани жизни и смерти, а из-за того, что он подвергся процедуре трахеотомии, существовал риск потери голоса. Однако в том же году он объявил о выздоровлении.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего он выпустил шесть сольных альбомов.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три премии «Грэмми» и пять премий MTV. Последний альбом Symphonica был выпущен в 2014 году.