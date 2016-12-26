В приморском «Адмирале» появились трое новичков

ХК провел серию обменов

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В ХК «Адмирал» провел серию обменов, в результате которых в команде появились защитник Шон Моррисонн и нападающий Михаил Плотников, сообщает РИА VladNews со ссылкой пресс-службу «Адмирала».

34-летний защитник Шон Моррисон перешел в приморский клуб из «Медвешчака» за денежную компенсацию.

24-летний нападающий Михаил Плотников проследовал во Владивосток из «Спартака» в обмен на денежную компенсацию.

Третий обмен «Адмирал» провел с «Сибирью»: в Новосибирск в обмен на денежную компенсацию отправляется 22-летний голкипер Иван Налимов, проведший в этом сезоне 13 встреч за «моряков».