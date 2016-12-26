Серьезное ДТП произошло в Приморье 09:35, 26 декабря Серьезное ДТП произошло в Приморье (Фото и Видео)
Владимир Путин объявил день траура 26 декабря из-за крушения ТУ-154 09:28, 26 декабря Владимир Путин объявил день траура 26 декабря из-за крушения ТУ-154 (Видео)
Версия теракта ТУ-154 не является основной 09:09, 26 декабря Версия теракта ТУ-154 не является основной
Новостная лента
Декабрь, 26 понедельник
09:57
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров
09:57
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
09:53
Приморец осужден за дачу взятки полицейскому
09:49
Житель Арсеньева понес материальный ущерб
09:47
Скончался известный певец
09:41
В приморском «Адмирале» появились трое новичков
09:36
Во Владивостоке потушили горящие стены в бараке
09:35
Серьезное ДТП произошло в Приморье Фото и Видео
09:28
Владимир Путин объявил день траура 26 декабря из-за крушения ТУ-154 Видео
09:09
Версия теракта ТУ-154 не является основной
09:04
Гороскоп на 26 декабря
08:38
Авиакатастрофу Ту-154 высмеяли в "Твиттере" Фото
08:36
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 26 декабря Адреса
08:22
Небольшой снег ожидается в Приморье в понедельник, 26 декабря
06:02
Неизвестные жестоко избили гражданина Японии в Москве
04:19
СМИ: Главу ХК «Адмирал» никто не задерживал
02:56
Парень не дошел до туалета - и справил нужду в центре Владивостока
00:46
Владивостокцы в погоне за рыбой изображают ледоколы Фото
Декабрь, 25 воскресенье
23:51
Житель Владивостока в одних трусах готовится "взорвать" интернет
23:38
Российских педофилов предлагают внести в спецреестр
22:38
Акция "Мандаринка" сплотила владивостокцев Фото
21:27
В центре Владивостока Деды Морозы подарили детям и взрослым сказку Фото
20:48
Южнокорейские самолеты появятся во Владивостоке?
20:23
Кровать на колесах разогналась до 135 км/ч Видео
19:00
Гороскоп на 2017 год: Козерог, Водолей, Рыбы
18:45
Гороскоп на 2017 год: Весы, Скорпион, Стрелец
18:30
Гороскоп на 2017 год: Рак, Лев, Дева
18:15
Гороскоп на 2017 год: Овен, Телец, Близнецы
18:00
Гороскоп на 2017 год: общий
17:08
Владивостокцам предложили отправить письмо Деду Морозу Фото
15:49
Стало известно, как желудок "отмечает" Новый год
15:17
Приморская таможня: Круглосуточной работы порто-франко не получилось, сроки сорваны
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Спорт

В приморском «Адмирале» появились трое новичков

ХК провел серию обменов
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В ХК «Адмирал» провел серию обменов, в результате которых в команде появились защитник Шон Моррисонн и нападающий Михаил Плотников, сообщает РИА VladNews со ссылкой пресс-службу «Адмирала».

34-летний защитник Шон Моррисон перешел в приморский клуб из «Медвешчака» за денежную компенсацию.

24-летний нападающий Михаил Плотников проследовал во Владивосток из «Спартака» в обмен на денежную компенсацию.

Третий обмен «Адмирал» провел с «Сибирью»: в Новосибирск в обмен на денежную компенсацию отправляется 22-летний голкипер Иван Налимов, проведший в этом сезоне 13 встреч за «моряков».

comments powered by Disqus
Похожие новости
15:42, 23 декабря 2016 "Адмирал" сразится с "Югрой" уже сегодня

Начало в 19:30

На кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва по дворовому хоккею заявились уже 6 команд
10:32, 23 декабря 2016 На кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва по дворовому хоккею заявились уже 6 команд

Состязания хоккеистов пройдут с 7 января по 1 марта 2017

Приморские кудоисты прошли отборочные соревнования и станут участниками Кубка мира
06:01, 23 декабря 2016 Приморские кудоисты прошли отборочные соревнования и станут участниками Кубка мира

Приморцы завоевали три золотые награды, одну серебряную и одну бронзовую

Администрация Владивостока приглашает на «Забег по-домашнему»
12:34, 22 декабря 2016 Администрация Владивостока приглашает на «Забег по-домашнему»

Принять участие могут все желающие

«ВМТП» и ХК «Адмирал» провели товарищеский матч
13:01, 20 декабря 2016 «ВМТП» и ХК «Адмирал» провели товарищеский матч

Игра завершилась со счетом 6:4

10:26, 20 декабря 2016 "Адмирал" уступил "Автомобилисту"

Счет 3:1

Администрация Владивостока напоминает о приеме заявок на турнир по дворовому хоккею
17:10, 19 декабря 2016 Администрация Владивостока напоминает о приеме заявок на турнир по дворовому хоккею

Турнир пройдет уже седьмой год подряд