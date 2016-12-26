Во Владивостоке вечером 25 декабря загорелись стены нежилого барака на улице Героев Хасана; сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 19:52, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья. Через 10 минут пожарные (13 человек, с 2 единицами спецтехники) уже были на месте и приступили к тушению пожара. Ликвидировано возгорание было в 21:02. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.
Во Владивостоке потушили горящие стены в бараке
Причины происшествия устанавливаютсяВладивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.
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