Во Владивостоке потушили горящие стены в бараке

Причины происшествия устанавливаются

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке вечером 25 декабря загорелись стены нежилого барака на улице Героев Хасана; сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 19:52, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья. Через 10 минут пожарные (13 человек, с 2 единицами спецтехники) уже были на месте и приступили к тушению пожара. Ликвидировано возгорание было в 21:02. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.