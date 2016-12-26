Серьезное ДТП произошло в Приморье

Участники ДТП сильно пострадали

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dps_artem.

Инцидент произошел в городе Артем. Водитель не справился с управлением автомобиля марки Toyota Chaser при обгоне, транспортное средство занесло и откинуло на деревья. Так как скорость авто была высокая, автомобиль и его пассажиры получили серьезные травмы. Известно, что за рулем находился парень. Сопровождали его две девушки. По предварительны данным - все живы, водитель пострадал меньше всех. Одна из девушек находится в тяжелом состоянии в коме.

По словам артёмовцев, парень только сегодня приобрел автомобиль.

Самостоятельно выбраться из покарёженного транспортного средства участникам страшного ДТП не удалось. Людей из автомобиля доставали специалисты.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.