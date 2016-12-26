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Версия теракта ТУ-154 не является основной

Расследование продолжается
Фото: Дмитрий Петроченко/ТАСС, архив Фото: Дмитрий Петроченко/ТАСС, архив
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Версия теракта при расследовании крушения самолета Ту-154 в районе Сочи правоохранительные органы не рассматривают как основную, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что самолет Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись. Дозаправка авиалайнера должна была произойти в Моздоке, но из-за погодных условий было принято это сделать в Адлере, информации об этом нигде не было.

Стоит отметить, что по прибытию в Адлер, самолет был взят под охрану. Дозаправка осуществлялась штатным персоналом. Посторонние на борт не подымались.

Исходя из этого, правоохранители сообщают, что у них нет оснований предполагать, что это теракт.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в воскресенье, 25 декабря, самолет ТУ-154 потерпел крушение в Черном море, спустя две минуты после взлета из аэропорта Адлера. На борту авиалайнера находилось 92 человека, включая восемь членов экипажа. В настоящее время спасатели подняли из воды 11 тел погибших.

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