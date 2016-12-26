LIFENEWS нашёл сотни комментариев

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Пользователи социальных сетей из числа граждан Украины пишут негативные комментарии под новостями о крушении российского самолета над Чёрным морем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на LIFE.ru

Некоторых жителей Незалежной изрядно повеселила трагическая ситуация с лайнером Ту-154, на борту которого находились журналисты, российские военные и музыканты из ансамбля имени Александрова. LIFE нашёл сотни комментариев, в которых пользователи украинского "Твиттера" глумятся над авиакатастрофой в которой погибли 92 человека.

Президент Владимир Путин объявил 26 декабря Днем траура по жертвами крушения Ту-154.