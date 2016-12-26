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Гороскоп на 26 декабря

Сегодня не получится выделиться из толпы
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня любые попытки выделиться из толпы окружающих обречены на провал. 26 декабря 2016 года в воздухе распространится дух товарищества и коллективизма, а неумолимо приближающиеся новогодние торжества ещё больше усилят эти настроения, сообщает Астро-Гороскоп.

Овен

Последняя пятница этого года принесёт Овнам огромную гордость собой. Вы услышите много похвал от своего руководства и получите материальное вознаграждение за все успешно выполненные задания и проекты.

Телец

Настроение Тельцов в этот день будет очень переменчивым и нервозным. В таком состоянии вы откажетесь нормально выполнять свой служебный долг. С трудом вы дождётесь вечера, чтобы отправиться на предновогоднюю вечеринку.

Близнецы

В жизни Близнецов сегодня произойдёт много приятных событий. Главным из них станет встреча, которая перевернёт ваш привычный уклад. До Нового года вы и ваша зазноба вполне успеете и ближе узнать друг друга, и начать страстный роман.

Рак

Внутренний покой Раков в этот день будет сильно омрачён непонятными страхами. Если вы без промедлений не найдёте в числе своих родственников и друзей подходящего "исповедника", эти тягостные мысли о жизни станут для вас причиной нервного срыва.

Лев

Львы проведут 26 декабря в бесконечных разъездах. Время, проведённое в пути, подарит вам много новых знакомств, а также возможность ещё раз убедиться, что путешествовать - это очень хорошо, но находиться дома значительно лучше.

Дева

Девам сегодня следует избегать крайностей в своём поведении. Излишняя доверчивость по отношению к окружающим может сделать вас пешкой в чьих-то хитрых руках, а ваша чрезмерная замкнутость окажется причиной полной изоляции от общества.

Весы

Весы сегодня будут с большим оптимизмом смотреть в будущее. Даже малейший повод для радости, полученный в этот день, сможет вызвать у вас стойкое чувство, что неприятности в вашей судьбе наконец полностью завершились.

Стрелец

Стрельцы сегодня смогут отыскать золотую середину между своими желаниями и возможностями. Вам действительно удастся приобрести подарки для всех своих родственников и друзей, но только чуть дешевле, чем вы изначально планировали.

Козерог

Козерогам сегодня не стоит отвлекаться от мелочей в погоне за главным. Вторая половинка только тогда поддержит ваш проект новогодних торжеств, когда вы дадите ей полную гарантию в том, что она получит свой заветный подарок.

Водолей

Рабочий день Водолеев сегодня завершится значительно раньше, чем обычно. Начальство ещё до полудня предложит вам и коллегам закончить дела, чтобы направить все усилия на подготовку к весёлому корпоративу.

Рыбы

Рыбы сегодня сосредоточатся на решении семейных проблем. Ваша помощь потребуются сразу всем - и детям, и престарелым родственникам. Будьте готовы, что последняя пятница этого года пройдёт для вас в трудах и волнениях.

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