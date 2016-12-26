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Небольшой снег ожидается в Приморье в понедельник, 26 декабря

В Уссурийске переменная облачность, без осадков
Фото: vdvbezheck.ru Фото: vdvbezheck.ru
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 декабря, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Местами небольшой снег. На дорогах снежный накат. Ветер западный, северо-западный умеренный, на южном побережье сильный. Температура воздуха +1...-12°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Температура воздуха 0...-2°C, к вечеру понижение до -6...-8°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. На дорогах снежный накат. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха - 5...-7°C.

В Находке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Температура воздуха 0...+2 °C.

Историческая справка:

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2014 гг.) 26 декабря была холодной. Минимальная температура воздуха −25,7 °С отмечалась в 1937 году. Максимальная температура воздуха +4,0 °С регистрировалась в 2006 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 20, метель и туман — в 2, позёмок — в 4 случаях. Самое большое количество осадков за сутки (17 мм) выпало в 1989 году. Штормовой ветер (30 м/с) регистрировался в 1976 году.

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