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Парень не дошел до туалета - и справил нужду в центре Владивостока

Неприличный случай возмутил интернет-пользователей
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Хит-парад воскресных казусов во Владивостоке, по мнению многих интернет-пользователей, венчает молодой человек, справлявший малую нужду практически в центре города - на остановке "Суханова", сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. Войти в положение парня, который, что называется, "не дотерпел", не смог никто. Особенно удивила многих реакция прохожего - точнее, ее отсутствие. Комментарии к фото, выложенному на всеобщее обозрение в интернет, излишни.

Напомним, в воскресенье владивостокцы увидели мужчину в трусах, разговаривающего на улице, и узнали о том, как в море тонет авто стоимостью около миллиона рублей.

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