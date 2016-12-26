Владивостокцы в погоне за рыбой изображают ледоколы

Новая машина-утопленница замечена в море у берега острова Русский

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Летнее развлечение жителей Приморья с наступлением холодов переросло в зимнее: автомобилисты продолжают топить своих "железных коней", сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.

Так, сегодня новая машина-утопленница замечена у берега острова Русский: Nissan X-Ttail по самое "не хочу" находился в смеси ледяного крошева и морской воды - и медленно тонул. На помощь гибнущему автомобилю стоимостью порядка миллиона рублей пришли спасатели, но:

Чем закончилась эта история - неизвестно. Рыбаки, утопившие внедорожник в поисках рыбки, остались живы.