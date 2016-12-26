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Актуальный комментарий

СМИ: Главу ХК «Адмирал» никто не задерживал

Илья Спокойнов дал комментарий по поводу задержания его жены
Фото: newsvl.ru Фото: newsvl.ru
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» Илья Спокойнов (также известный под фамилией Митькин) опроверг информацию о своем задержании, распространенную пользователями социальных сетей, а также некоторыми приморскими СМИ в субботу, 24 декабря, сообщает РИА VladNews со ссылкой на primpress.ru.

При этом он выразил уверенность в невиновности своей супруги Марины Свиридовой, задержанной ранее силовиками.

«Я не могу комментировать действия правоохранительных органов. Но знаю точно – моя супруга ни в чем не виновна. Она честный и порядочный руководитель, предприниматель, которая много лет доказывала это на деле», - сказал он.

Напомним, в пятницу, 23 декабря, стало известно о задержании советника губернатора, председателя союза горнопромышленников Приморского края, учредителя ООО «Время радио» Алексея Авершина и Марины Свиридовой. По данным одного из порталов Приморья, их задержали за махинации с государственными закупками.

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