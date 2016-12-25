Южнокорейские самолеты появятся во Владивостоке?

Ведутся переговоры

Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

Южнокорейская авиакомпания-лоукостер Jeju Air намерена начать рейсы из Инчхонского международного аэропорта (Сеул) во Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету". В настоящий момент компания ведет переговоры по этому вопросу, собираясь начать перевозки в 2017 году. Об этом со ссылкой на источники в министерстве транспорта и земельных ресурсов Республики Корея сообщила местная газета "Ачжу Кёнчже”.

Отметим, что ранее были сообщения о планах той же авиакомпании начать рейсы в Иркутск и Хабаровск, но до практической реализации намерений дело пока так и не дошло.

"Jeju Air начала переговоры по поводу открытия нового международного маршрута до Владивостока еще три месяца назад. Компания уже отправила российским властям официальное уведомление о своих намерениях”, - цитирует издание слова чиновника минтранспорта Кореи, который высказался на условиях анонимности.

Эту информацию в определенной степени подтвердили и в самой авиакомпании. "Мы подали заявку, исходя из нашей стратегии расширения географии полетов и учитывая рост потока на российском направлении", - сообщили в Jeju Air.

Благодаря введению безвизового режима между РФ и Южной Кореей с 2014 года пассажиропоток в обе стороны увеличился. В августе загрузка рейсов составляет 93-95 процентов. Владивосток привлекает корейцев тем, что он гораздо ближе, чем европейские мегаполисы РФ, но позволяет увидеть Россию. В настоящий момент до Владивостока из Инчхонского международного аэропорта (главная воздушная гавань Кореи, расположена возле Сеула) летают самолеты российских авиакомпаний "Аэрофлот" и "Сибирь", а также корейской Korean Air. Ранее на этом же направлении был и второй корейский перевозчик - Asiana, но эта компания в итоге отказалась от рейсов во Владивосток. Благодаря возможности российских самолетов следовать через воздушное пространство КНДР перелет на "россиянах" занимает на 40-45 минут меньше, чем у "корейцев", которые вынуждены облетать Северную Корею стороной. Так как Asiana ушла с направления Владивосток-Сеул, то одна лицензия сейчас у корейцев вакантна, вот ее и хочет получить Jeju Air.

Как отмечают эксперты, Jeju Air намерена "присоединить" российское направление к другим своим рейсам в страны Юго-Восточной Азии, на которые она также делает ставку. "Некоторые россияне действительно летят именно в Корею, но большинство следуют в Юго-Восточную Азию с пересадкой в Инчхонском аэропорту. Особенно это заметно в декабре-январе, когда российские туристы устремляются на отдых в "теплые страны" ЮВА. Судя по подходу, Jeju Air хочет переключить на себя часть этого потока", - цитирует газета "Ачжу Кёнчже" слова эксперта в сфере транспортных перевозок.