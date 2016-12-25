Фото плюс надпись в тему появились в сети

Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

Очередной житель Владивостока, которому жарко даже зимой, грозит "взорвать" интернет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. Если быть точнее, в этом деле ему немало поможет его земляк, который сделал его фото в неглиже на улице - и добавил к нему остроумную надпись.

По всей видимости, снег и холод приморского декабря мужчине абсолютно нипочем: он не просто стоит на морозе почти в чем мать родила, но и преспокойно разговаривает по телефону. Остальным, не столь морозоустойчивым гражданам, остается только позавидовать крепкому здоровью приморского богатыря.

Стоит отметить, что климатологи пророчат 2016 году звание "самого жаркого" в истории метеорологических наблюдений. И владивостокцы всячески готовятся к глобальному потеплению. Так, на улицах города замечен кабриолет, хозяин которого не считает нужным поднимать крышу своего авто.