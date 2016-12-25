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Акция "Мандаринка" сплотила владивостокцев

Цель акции – проявление заботы и оказание внимания детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

Накануне Нового 2017 года ребят социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды» и КГОБУ «Владивостокская начальная школа-детский сад VII вида» поздравили молодежь, семьи и дружные коллективы предприятий приморской столицы. Фрукты, сладости и другие подарки они передали в МКУ «Молодежный ресурсный центр», который уже второй год подряд проводит благотворительную акцию «Мандаринка», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Главная цель акции – проявление заботы и оказание внимания детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Очень приятно видеть счастливые глаза ребят, которые ждут чудо накануне всеми любимого праздника. Хочется сказать спасибо всем, кто помогает нам организовать этот детский праздник. Радует, что в нашем городе живут отзывчивые люди, готовые всегда прийти на помощь», – высказался директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

В общем сложности за два дня было собрано более 80 кг фруктов и около 50 сладких подарков, игрушек.

«Наши студенты всегда участвуют в подобных благотворительных акциях. Причем делают это с удовольствием, а не по принуждению! Например, к акции «Мандаринка» они так подошли ответственно, что, несмотря на экзамен, не поленились, зашли в магазин и купили свежих фруктов», – отметила заместитель директора по организационно-массовой работе с молодежью Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа Приморского крайпотребсоюза Юлия Бурцева.

«Как только узнали об акции «Мандаринка», мы с одногруппниками стали думать – что бы подарить ребятам? В итоге купили и фрукты, и конфеты. И даже игрушки! Нам это было не трудно сделать, дарим от чистого сердца», – сказал студент Владивостокского гидрометеорологического колледжа Евгений Бакишев.

Стоит отметить, несмотря на то, что официально акция началась 22 декабря, подарки первыми в офис МРЦ принесли 19 декабря ученики, преподаватели и родительский комитет школы №6, которые собрали около 30 кг цитрусовых и около 50 игрушек. Все это было передано волонтерами МРЦ в «Парус надежды».

Как отмечают организаторы акции «Мандаринка», в следующем году она вновь пройдет во Владивостоке.

Автор фоторепортажа: vlc.ru

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