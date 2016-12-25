Кровать на колесах разогналась до 135 км/ч

Пока ставился мировой рекорд, с койки даже не слетело одеяло

Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

В Книгу рекордов Гиннесса внесена новая запись: «кровать на колёсах» установила мировой рекорд скорости, сообщает РИА VladNews со ссылкой на auto.mail.ru.

Сразу раскроем секрет этой «кровати»: в основе этого «предмета мебели» лежит автомобиль. Причём автомобиль очень быстрый - Ford Mustang GT, задачей которого было развить максимальную скорость на прямой.

Прежний рекорд 2008 года - 111 км/ч. А сейчас известный британский гонщик Том Онслоу-Коул разогнал «самую быструю мобильную кровать» (так официально именуется номинация) до 135 км/ч. Как это было, покажет видеоролик.