Гороскоп на 2017 год: общий

Петух не даст никому слоняться без дела

Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

С 28 января 2017 возьмет бразды правления в свои руки Красный огненный Петух и будет править вплоть до 16 февраля следующего года. В этот период следует подготовиться к напряженной обстановке, энергичному ритму и огромным объемам работы, поскольку Петух благосклонен только к тем, кто не сидит на месте, постоянно чем-то занят и не боится никакой работы, сообщает Астро-Гороскоп.

Динамичность 2017 года внесет свои коррективы в размеренный образ жизни любителей «откосить» от выполнения своих прямых обязанностей и заставит все-таки подняться с дивана и хоть что-то сделать, чтобы осуществить свою мечту или реализовать свои идеи.



Хотя Огненный Петух и будет требовать повышенной активности и трудолюбия, он даже самых ленивых и неповоротливы не оставит ни с чем. В этом году представители всех двенадцати знаков восточного китайского гороскопа могут смело рассчитывать на удачу и везение. Петух всегда стремится к справедливости, поэтому в 2017 году все получат по заслугам. Не стоит рассчитывать, что можно что-то утаить, о чем-то умолчать, где-то схитрить. Хозяин 2017 года непременно выведет на чистую воду, после чего обязательно последует расплата. Поэтому чтобы легко и быстро завоевать расположение Петуха, выстроить с ним дружеские отношения, следует все до последней мелочи делать качественно, вкладывая душу, стремится к совершенству и никогда не жаловаться на усталость.



Петух не даст никому слоняться без дела, поэтому у каждого появится масса новых возможностей и перспектив, которые они смогут использовать и достичь своей цели при условии что безотлагательно начнут вести активную борьбу со всеми своими вредными привычками, мешающими продвигаться вперед, расти как личность, развиваться и становиться успешным. Петух обещает, что каждый кто застрял в своем развитии и самосовершенствовании наконец-то сдвинется с мертвой точки. Учитывая амбициозность покровителя 2017 года, стоит отметить тот момент, что потребуется не только самим стать своеобразными энерджайзерами, но и активизировать циркуляцию энергии, поскольку застаиваясь, она начинает привлекать в жизнь человека исключительно один негатив. Если же сделать так, чтобы поток новой энергии постоянно обновлялся, то в жизни начнут происходить многочисленные приятности и радостные события. А для этого всего на всего необходимо регулярно расчищать свою территорию от завалявшегося и устаревшего хлама, негативных пессимистических мыслей и неискренних друзей и знакомых. Когда в доме, на работе, в записной книжке, на компьютере и в голове останется только то, что вдохновляет, заставляет радоваться, улыбаться, наполняет счастьем, движет вперед, то значит все идет как надо, то есть в правильном направлении.



В силу большого трудолюбия, исполнительности и энергичности Красного Петуха, отдых будет казаться настоящей сказкой и наслаждением, поскольку отдыхать просто будет некогда. Но и в этом есть свои плюсы – продуктивность увеличится в несколько раз, благодаря чему результаты будут превосходными. Петух известен своей большой любовью к деньгам, поэтому финансовых проблем в 2017 году не предвидится, правда, чтобы их предотвратить, придется хорошенько потрудиться. Тратить деньги на нелепые безделушки или просто для того, чтобы потратить, лучше не стоит. Петух небрежного отношения к деньгам не простит.



А те, кто впервые увидит свет в этом году, станут замечательными людьми, успешными бизнесменами, честными и справедливыми тружениками, которые много добьются в своей жизни. Молодые пары, которые решили в 2017 году узаконить свои отношения, могут рассчитывать на прочные, крепкие, доверительные отношения в семье, поскольку Петух – птица домашняя, и сделает все, чтобы помочь молодоженам создать свить собственное гнездышко, где будет царить взаимопонимание и гармония.