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Общество

Владивостокцам предложили отправить письмо Деду Морозу

Специальный ящик установлен в центральном почтовом отделении города
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

В центральном отделении Почты России по ул. Верхнепортовая, д. 2 заработал почтовый ящик для приёма новогодней корреспонденции в резиденцию Деда Мороза. Жители и гости Владивостока могут отправить письма в Великий Устюг до окончания новогодних каникул в 2017 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Почты России".

Письмо Деду Морозу должно отправляться в оплаченном конверте с указанием адреса: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Обратный адрес необходим для получения ответного письма от зимнего волшебника.

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями осуществляется ежедневно. Отметим, на почту Деда Мороза в Великом Устюге ежегодно приходят сотни тысяч писем. Волшебник очень внимательно относится к корреспонденции ребят. Ни один рисунок или стихотворение, присланные в его адрес, не остаются без внимания.

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