За новогодними и рождественскими столами переедает каждый третий человек

Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

Специалисты рассказали, что происходит с желудком человека, когда он переедает. Согласно данным специалистов, за новогодними и рождественскими столами переедает каждый третий человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. О выводах ученых пишет ArbatCity.

Как известно, пустой желудок имеет размер человеческого кулака. При этом он может расширяться, вместив объем пищи, который в несколько раз превышает его размеры. В пустом желудке содержится около 40 миллилитров жидкости, тогда как при большом количестве тяжелой пищи ему нужно 800-1000 миллилитров.

По словам ученых, еда проходит через желудок и попадает в тонкий кишечник, где продолжается переваривание, а после этого питательные вещества всасываются в кровь. Тонкая кишка около 20 метров длиной подключается к толстой кишке.

Стоит отметить, что требуется от 6 до 8 часов, чтобы пища прошла через желудок и тонкий кишечник, не доходя до толстой кишки.

С помощью таких гормонов, как грелин и лептин, можно понять, голодны люди или сыты. Так, грелин увеличивает аппетит, а лептин снижает. Грелин обычно повышен, когда человек голоден. После приема пищи его уровень снижается. Лептин говорит мозгу, что мы сыты.

Подчеркнем, что у людей, не имеющих проблем с выработкой лептина, ожирения быть не может. Но у склонных к перееданию людей повышен уровень грелина, который заставляет их есть постоянно.