В Сети обсудили сериал "Сеул 1945"

Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

В интернете появились фото эпизодов южнокорейского военно-исторического сериала "Сеул 1945", которые вызвали большой интерес со стороны русскоязычных пользователей. Причиной ажиотажа стали вывески, которые, по мнению создателей фильма, были во Владивостоке: "Глист хлебопекарня", "Вообще ружье рынок", "Кто виноват? Пиво, водка" и "Хлебленности". Самым жизненным было признано третье название, сообщает РИА VladNews. Пост появился на странице пользователя De function.

Отметим, что этот сериал вышел на корейском канале KBS1 в 2006 году и насчитывает 71 серию. В сериале - только пара эпизодов о Владивостоке, отметил автор публикации в Твиттере.